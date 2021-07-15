Жителям Верхнего Карбуша после жалобы Меркель пообещали отремонтировать дорогу в 2022 году
Власти Омской области сообщили, что дорога в деревне Верхний Карбуш, жители которой жаловались канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, будет отремонтирована в 2022 году, сообщает РИА Новости.
«Поскольку проект, ранее составленный администрацией поселения, на тот момент из-за изменений в стоимости потерял свою актуальность, мы договорились, что местные власти оперативно скорректируют расчёты и смету», - сказал заместителя правительства региона, министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области Антон Заев.
По его словам, это позволит местным властям подать в 2021 году заявку на конкурс для предоставления бюджетной субсидии на производство дорожных работ в 2022 году.
Заев также отметил, что тема ремонта дороги в Верхнем Карбуше рассматривалась задолго до обращения местных жителей к Меркель.
15 июля на сайте правительства Омской области появилось сообщение, что региону по поручению президента России Владимира Путина дополнительно выделено 800 миллионов рублей на ремонт дорог.
Ранее жители деревни Верхний Карбуш, входящей в Троицкое сельское поселение Омской области, записали видеообращение к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель с просьбой заасфальтировать дорогу на улице имени Дмитрия Карбышева. Сельчане отметили, что их деревня была основана русскими немцами в XIX–XX веках, и что они уже обращались к местным властям, однако дорога так и не была отремонтирована.
Власти Германии в ответном письме заявили, что ничем не могут помочь, посоветовав жителям деревни обратиться в московский офис «Международного союза немецкой культуры».
На инцидент отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он охарактеризовал данную ситуацию как «недопустимую халатность» и назвал обращение жителей Верхнего Карбуша к властям Германии «оправданным гневом» в ответ на бездействие властей.
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