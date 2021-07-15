Жителям Верхнего Карбуша после жалобы Меркель пообещали отремонтировать дорогу в 2022 году

По его словам, это позволит местным властям подать в 2021 году заявку на конкурс для предоставления бюджетной субсидии на производство дорожных работ в 2022 году.

Заев также отметил, что тема ремонта дороги в Верхнем Карбуше рассматривалась задолго до обращения местных жителей к Меркель.

15 июля на сайте правительства Омской области появилось сообщение, что региону по поручению президента России Владимира Путина дополнительно выделено 800 миллионов рублей на ремонт дорог.

Ранее жители деревни Верхний Карбуш, входящей в Троицкое сельское поселение Омской области, записали видеообращение к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель с просьбой заасфальтировать дорогу на улице имени Дмитрия Карбышева. Сельчане отметили, что их деревня была основана русскими немцами в XIX–XX веках, и что они уже обращались к местным властям, однако дорога так и не была отремонтирована.

Власти Германии в ответном письме заявили, что ничем не могут помочь, посоветовав жителям деревни обратиться в московский офис «Международного союза немецкой культуры».

На инцидент отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он охарактеризовал данную ситуацию как «недопустимую халатность» и назвал обращение жителей Верхнего Карбуша к властям Германии «оправданным гневом» в ответ на бездействие властей.

