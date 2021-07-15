Оправданный гнев: Песков оценил просьбу жителей омского села к Меркель о ремонте дороги
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обращение жителей деревни в Омской области к властям Германии с просьбой отремонтировать дорогу «оправданным гневом» в ответ на бездействие властей. Он также охарактеризовал эту ситуацию как «недопустимую халатность».
Ранее жители деревни Верхний Карбуш, входящей в Троицкое сельское поселение Омской области, записали видеообращение к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель с просьбой заасфальтировать дорогу на улице имени Дмитрия Карбышева. Сельчане отметили, что их деревня была основана русскими немцами в XIX–XX веках, и что они уже обращались к местным властям, однако дорога так и не была отремонтирована.
Власти Германии в ответно мписьме заявили, что ничем не могут помочь. Представитель канцлера Надин Вахтер отметила, что Меркель не может ответить лично в связи с большим потоком обращений. Жителям Верхнего Карбуша посоветовали обратиться в московский офис «Международного союза немецкой культуры».
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