Канцелярия Меркель ответила, что не сможет построить дорогу жителям омского села

В письме немецкая канцелярия рассказала, что не сможет помочь гражданам России из-за того, что это не входит в задачи Меркель. Офис канцлера извинился перед россиянами за то, что они не могут предпринять решительных действий.

По словам Дроздовой, обращение к Меркель все-таки помогло. Она добавила, что чиновники получили «волшебный пинок» и «вышли из комы», пообещав заасфальтировать главную дорогу в деревне в 2022 году.

