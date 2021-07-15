Канцелярия Меркель ответила, что не сможет построить дорогу жителям омского села

Офис канцлера Германии Ангелы Меркель направил письмо жителям омской деревни Верхний Карбуш, которые просили Меркель помочь им в ремонте дороги, сообщила «Сибирь.Реалии» (признано в РФ иноагентом) депутат Троицкого сельского поселения Ирина Дроздова.

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В письме немецкая канцелярия рассказала, что не сможет помочь гражданам России из-за того, что это не входит в задачи Меркель. Офис канцлера извинился перед россиянами за то, что они не могут предпринять решительных действий.

По словам Дроздовой, обращение к Меркель все-таки помогло. Она добавила, что чиновники получили «волшебный пинок» и «вышли из комы», пообещав заасфальтировать главную дорогу в деревне в 2022 году.

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:ДорогиОмская ОбластьАнгела Меркель
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