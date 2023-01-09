Жителям Подмосковья запретили делать снежные горки
В прошлом году в России вступили в силу новые правила, по которым любая горка для катания выше 40 сантиметров считается аттракционом и должна иметь сертификат соответствия. Об этом напомнил портал Чехов.вид.
Отмечается, что управляющая компания (УК) должна ликвидировать горки выше допустимой нормы. При этом если требование будет игнорироваться, то на ответственных за территорию или объект могут наложить штраф. Так, жителей за сооружение горки могут оштрафовать на 2000 рублей, а УК — на 20 тысяч.
Подчеркивается, что для того, чтобы узаконить горку, необходимо сделать прямой спуск без поворотов и оградить его. Кроме того, вода, которой заливается горка, должна соответствовать санитарно-гигиеническим нормам.
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