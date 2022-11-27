Дачникам грозят штрафы за неубранный снег

По ее словам, уборка снега относится к противопожарным мерам. Если собственник его не убирает, то может быть оштрафован на 100 тысяч рублей. Отмечается, что нерасчищенные дороги могут сделать невозможным проезд экстренных служб к месту вызова, например, в случае пожара в доме.

Штраф также могут поделить между всеми садоводами, отметила Кудренко.

Жарить шашлыки и сжигать листву на дачах теперь можно ближе к домам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

