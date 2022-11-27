Дачникам грозят штрафы за неубранный снег

Владельцы дач в садовых товариществах имеют общее имущество на этой территории, поэтому они несут ответственность за чистоту и порядок на объекте, сообщает «Прайм» со ссылкой на адвоката Елену Кудерко.

Эксперт предупредил дачников о штрафах до полумиллиона рублей за пал травы

По ее словам, уборка снега относится к противопожарным мерам. Если собственник его не убирает, то может быть оштрафован на 100 тысяч рублей. Отмечается, что нерасчищенные дороги могут сделать невозможным проезд экстренных служб к месту вызова, например, в случае пожара в доме.

Штраф также могут поделить между всеми садоводами, отметила Кудренко.

Жарить шашлыки и сжигать листву на дачах теперь можно ближе к домам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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