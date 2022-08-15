Жителям Петербурга рекомендовали носить маски в общественных местах
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире «Радио России» заявил, что коронавирус - это опасное и коварное заболевание, и пандемия никуда не исчезла.
По его словам, обезопасить себя, а также родных, близких и коллег позволит прививка.
«Большинство тех, кто приходит на прививочные пункты – проходят ревакцинацию», – отметил Беглов.
Он также рекомендовал жителям и гостям Санкт-Петербурга носить маски в общественных местах.
Ранее власти Бурятии вернули действие масочного режима на территории республики в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.
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