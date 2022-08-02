Роспотребнадзор рекомендовал людям из групп риска носить маски

Гражданам из групп риска рекомендовали соблюдать масочный режим в людных местах и в общественном транспорте, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

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В ведомстве отметили, что это необходимо для снижения рисков заражения коронавирусом.

«Несмотря на то, что заболевание, вызываемое новыми подвариантами штамма «омикрон», часто протекает в форме ОРВИ, новая коронавирусная инфекция представляет значительную угрозу для уязвимых категорий граждан», — подчёркивается в сообщении.

В Роспотребнадзоре также напомнили о необходимости пользоваться средствами для дезинфекции рук.

Ранее заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что необходимости в возобновлении ограничений из-за коронавируса на федеральном уровне нет, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Омикрон-штаммРоспотребнадзорКоронавирусЗащитная маска
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