Жителям Москвы посоветовали не ставить машины под деревьями из-за грозы

В сообщении указывается, что с 16:30 до 21:00 ожидается дождь, местами гроза, град, усиление ветра с порывами до 17 м/с. В связи с этим специалисты рекомендуют не оставлять машины вблизи деревьев и не укрываться под ними от непогоды.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в пятницу вечером прогнозируется резкое ухудшение погоды с сильным ливнем, шквалистым ветром, грозой и градом на юго-востоке Москвы и в Московской области.

