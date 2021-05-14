Жителям Москвы посоветовали не ставить машины под деревьями из-за грозы

Жителям Москвы рекомендуют в пятницу вечером не парковать свои автомобили под деревьями из-за грозы с ветром. Об этом говорится в официальном Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

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В сообщении указывается, что с 16:30 до 21:00 ожидается дождь, местами гроза, град, усиление ветра с порывами до 17 м/с. В связи с этим специалисты рекомендуют не оставлять машины вблизи деревьев и не укрываться под ними от непогоды.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в пятницу вечером прогнозируется резкое ухудшение погоды с сильным ливнем, шквалистым ветром, грозой и градом на юго-востоке Москвы и в Московской области.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:АвтомобилистыПогода В Москве
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