Гроза с градом надвигается на Москву

«За один час может пролиться до 9-11 миллиметров, это ведро воды на метр квадратный московских улиц, это пятая часть месячной нормы осадков. Это воды по щиколотку», - рассказал Тишковец.

Ливень будет сопровождаться грозой и, вероятно, градом до 1-2 сантиметров. Особенно интенсивные грозы, по прогнозу синоптика, ожидаются на юге, юго-востоке, востоке, особенно в окрестностях Москвы и в Подмосковье. В отдельных местах могут возникнуть смерчи.

Порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду, при грозе до 20-25 метров в секунду.

Максимальная температура в столице сегодня будет достигать +24 градусов, передает RT.



