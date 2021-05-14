Гроза с градом надвигается на Москву

Резкое ухудшение погоды с сильным ливнем, шквалистым ветром, грозой и градом ожидаются на юго-востоке Москвы и в Московской области в пятницу вечером. Об этом сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, к столичному региону с юга России приближается активный грозовой фронт. Его скорость достигает примерно 50 километров в час, до столицы он дойдет после 19-ти часов.

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«За один час может пролиться до 9-11 миллиметров, это ведро воды на метр квадратный московских улиц, это пятая часть месячной нормы осадков. Это воды по щиколотку», - рассказал Тишковец.

Ливень будет сопровождаться грозой и, вероятно, градом до 1-2 сантиметров. Особенно интенсивные грозы, по прогнозу синоптика, ожидаются на юге, юго-востоке, востоке, особенно в окрестностях Москвы и в Подмосковье. В отдельных местах могут возникнуть смерчи.

Порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду, при грозе до 20-25 метров в секунду.

Максимальная температура в столице сегодня будет достигать +24 градусов, передает RT.

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ФОТО: pxhere.com
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