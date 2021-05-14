Гроза с градом надвигается на Москву
Резкое ухудшение погоды с сильным ливнем, шквалистым ветром, грозой и градом ожидаются на юго-востоке Москвы и в Московской области в пятницу вечером. Об этом сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, к столичному региону с юга России приближается активный грозовой фронт. Его скорость достигает примерно 50 километров в час, до столицы он дойдет после 19-ти часов.
«За один час может пролиться до 9-11 миллиметров, это ведро воды на метр квадратный московских улиц, это пятая часть месячной нормы осадков. Это воды по щиколотку», - рассказал Тишковец.
Ливень будет сопровождаться грозой и, вероятно, градом до 1-2 сантиметров. Особенно интенсивные грозы, по прогнозу синоптика, ожидаются на юге, юго-востоке, востоке, особенно в окрестностях Москвы и в Подмосковье. В отдельных местах могут возникнуть смерчи.
Порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду, при грозе до 20-25 метров в секунду.
Максимальная температура в столице сегодня будет достигать +24 градусов, передает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+17 842 / сут.
Умерли
115 тыс.+785 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+19 105 / сут.
- СМИ: Телеведущий Владимир Молчанов тяжело болен и госпитализирован
- В Минэнерго оценили сроки завершения строительства «Северного потока — 2»
- Гроза с градом надвигается на Москву
- Чемпионат по скоростному копанию могил прошёл в Новосибирске
- Минюст внес VTimes в список СМИ-иноагентов
- Песков: Суд над Медведчуком не должен стать «охотой на ведьм»
- Песков рассказал о работе по совершенствованию оборота гражданского оружия
- Ситуацию с COVID-19 в Москве назвали напряженной
- Зеленский заявил о планах по уменьшению числа олигархов в стране
- В Госдуму внесен проект об отмене налога с продажи недвижимости до 1 миллиона рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru