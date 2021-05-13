Москвичам пообещали жару на следующей неделе
На следующей неделе в Москву придет жара до плюс 27 градусов. Об этом рассказала РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Она уточнила, что погода будет неустойчивой, днем с «дождями различной интенсивности» и температурой в течение недели 25-27 градусов в Москве, 22-27 градусов в Подмосковье.
Такая температура выше климатической нормы на 5-6 градусов. Однако рекордных значений достигнуто не будет.
Ранее сообщалось, что сильный ветер в Москве накануне повалили 65 деревьев, повредив 27 автомобилей. Сегодня в столице температура воздуха поднимется до плюс 21 градуса, передает RT. Не исключен кратковременный дождь, местами гроза.
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