Москвичам пообещали жару на следующей неделе

На следующей неделе в Москву придет жара до плюс 27 градусов. Об этом рассказала РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Она уточнила, что погода будет неустойчивой, днем с «дождями различной интенсивности» и температурой в течение недели 25-27 градусов в Москве, 22-27 градусов в Подмосковье.

Ветер в Москве повалил 65 деревьев

Такая температура выше климатической нормы на 5-6 градусов. Однако рекордных значений достигнуто не будет.

Ранее сообщалось, что сильный ветер в Москве накануне повалили 65 деревьев, повредив 27 автомобилей. Сегодня в столице температура воздуха поднимется до плюс 21 градуса, передает RT. Не исключен кратковременный дождь, местами гроза.


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ФОТО: РИА Новости
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