Жителям Московского региона рассказали об аномальном снегопаде

До 10% месячной нормы снега может выпасть в Москве и Московской области вечером в воскресенье. Об этом предупреждает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

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Информация опубликована в Telegram-канале ведомства.

По данным оперативного штаба по зимнему содержанию дорог, который работает в период новогодних каникул, дорожные службы переведены на усиленный режим работы.

На дороги Подмосковья прошедшей ночью выехали для уборки более 880 единиц спецтехники. Свыше 8,2 тыс. км дорог очищено и обработано противогололедными материалами, сообщает «Интерфакс».

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в эфире НСН рассказал, чего ожидать от погоды на праздничных выходных. Синоптик отметил, что к рождественским праздникам в столицу придут морозы.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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