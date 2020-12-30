Гидрометцентр пообещал атмосферную борьбу в Европейской России

В начале года в европейской части России ожидается переменчивая погода. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он связал такую погоду с тем, что будет происходить борьба между антициклоном и циклоном, что вызовет также перемены в давлении.

По словам Вильфанда, 31 декабря в Москве ожидается около нуля градусов, а 1 и 2 января похолодает на 1-2 градуса, передает РИА Новости. Давление 31 декабря и 1 января ожидается в пределах нормы, но 2 января начнет расти.