Гидрометцентр пообещал атмосферную борьбу в Европейской России

В начале года в европейской части России ожидается переменчивая погода. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он связал такую погоду с тем, что будет происходить борьба между антициклоном и циклоном, что вызовет также перемены в давлении.

По словам Вильфанда, 31 декабря в Москве ожидается около нуля градусов, а 1 и 2 января похолодает на 1-2 градуса, передает РИА Новости. Давление 31 декабря и 1 января ожидается в пределах нормы, но 2 января начнет расти.

Вильфанд рассказал о морозах в Сибири в первые дни 2021 года

Температура воздуха выше нуля в новогоднюю ночь прогнозируется на западе Европейской России, западе центрального черноземья, в Брянской, Тверской, Новгородской, Калининградской, Мурманской областях и в Карелии. В Крыму и на Черноморском побережье днем воздух будет прогреваться до +15 градусов.

Сегодня в Москве ожидается до -2-х градусов, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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