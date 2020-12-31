Москвичей предупредили о гололёде на Новый год и морозах на Рождество

Синоптик также отметил, что к рождественским праздникам в столицу придут морозы.

«С 5 января в атмосфере изменится синоптическая ситуация. На столицу постепенно начнет оказывать влияние более холодный гребень антициклона с северо-востока и, это станет причиной постепенного понижения температуры в предрождественские дни», - уточнил он.

По ночам температура будет опускаться до -3…-6 градусов, в дневные часы ожидается -1…-4 градуса.

«По предварительным прогнозам, совсем не исключено, что, положенные по народным приметам, рождественские морозы придут в столицу в свой срок – как раз к 7 января. Ожидается, что в этот день температура воздуха опустится до отметки -10 градусов, да и днем существенно теплее не будет», - заключил собеседник НСН.

Ранее НСН сообщала, что период супернизких температур на Азиатской части России прогнозируется в первые дни 2021 года.

