Москвичей предупредили о гололёде на Новый год и морозах на Рождество
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» в эфире НСН рассказал, чего ожидать от погоды на праздничных выходных.
В Москве из-за ледяного дождя 31 декабря отменены десятки авиарейсов, свидетельствуют данные столичных аэропортов. Под влиянием теплого и влажного атлантического воздуха в столице пройдут и первые три-четыре дня 2021 года, рассказал в эфире НСН ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«На Новый год москвичей ждет евро-зима. Погода будет облачная, пройдут небольшие осадки в виде слабого мокрого снега местами с небольшим дождем. Высока вероятность гололедных явлений. Днем в центре города 0…+2 градуса, ветер юго-восточный достаточно сильный, от 4 до 9 м/сек. Атмосферное давление к вечеру составит 748 мм ртутного столба и вернется в норму. В полночь в столице сохранится облачная погода. Возможны небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, но они будут локальными и какого-либо влияния на жизнедеятельность города не окажут. Высока вероятность гололедицы. Температура воздуха в полночь составит 0…-1 градус», - рассказал Леус.
Синоптик также отметил, что к рождественским праздникам в столицу придут морозы.
«С 5 января в атмосфере изменится синоптическая ситуация. На столицу постепенно начнет оказывать влияние более холодный гребень антициклона с северо-востока и, это станет причиной постепенного понижения температуры в предрождественские дни», - уточнил он.
По ночам температура будет опускаться до -3…-6 градусов, в дневные часы ожидается -1…-4 градуса.
«По предварительным прогнозам, совсем не исключено, что, положенные по народным приметам, рождественские морозы придут в столицу в свой срок – как раз к 7 января. Ожидается, что в этот день температура воздуха опустится до отметки -10 градусов, да и днем существенно теплее не будет», - заключил собеседник НСН.
Ранее НСН сообщала, что период супернизких температур на Азиатской части России прогнозируется в первые дни 2021 года.
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