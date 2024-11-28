Жителям Калужской области выпишут штрафы за фото и видео атаки дронов

По словам собеседника агентства, материалы впоследствии появились в Telegram-каналах, связанных с ВСУ.

Украинские беспилотники снимали порядка 25 человека, минимум трое из которых принесли правоохранителям извинения.

По словам начальника управления административно-технического контроля Калужской области Станислава Орехова, в суды уже направлено четыре административных дела о привлечении к ответственности за фото- и видеосъемку БПЛА.

Административную ответственность за подобные деяния для жителей Калужской области были введены в конце сентября 2024 года. Те, кто впервые совершил правонарушение, должны будут заплатить от 3000 до 4000 рублей, должностным лицам грозит наказание в виде штрафа от 30 000 до 40 000 рублей.

Ранее Минобороны России сообщило, что ВСУ выпустили по территории России управляемую ракету «Нептун», она была уничтожена силами противовоздушной обороны.

