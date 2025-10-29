Жителя Владимира приговорили к восьми годам за поджог здания правительства
Суд во Владимире приговорил 24-летнего местного жителя к восьми годам колонии строгого режима за поджог здания регионального правительства и автомобиля. Об этом сообщает следственное управление СК России по Владимирской области.
Инцидент произошел 13 апреля 2024 года. По данным следствия, мужчина бросил в здание правительства и припаркованный рядом частный автомобиль емкости с горючей смесью. Пострадавших не было, злоумышленника задержали на месте. Он также пытался поджечь служебный автомобиль, но ему помешал водитель.
Следователи установили, что обвиняемый действовал по указанию неустановленного лица, с которым связывался по телефону. Он изготовил три самодельных взрывных устройства и зажигательную смесь, а при задержании распылил перцовый газ в сотрудников ФСБ.
Суд признал его виновным по нескольким статьям, включая незаконное изготовление и хранение взрывных устройств, умышленное уничтожение имущества и применение насилия к представителям власти. Кроме лишения свободы, с осужденного взыскали ущерб в пользу владелицы поврежденного автомобиля, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Гладков рассказал о восстановлении дамбы Белгородского водохранилища
- Жителя Владимира приговорили к восьми годам за поджог здания правительства
- Основатель рок-группы «Пасека» получил 15 лет колонии за убийство
- В Петербурге ужесточили правила выгула собак
- РСТ: Запуск парома Сочи – Трабзон сэкономит туристам время и деньги
- Умер актер сериала «Фабрика грез» Костас Сморигинас
- Россияне рассказали, сколько денег им не хватает до зарплаты
- СМИ: Разведка США не видит признаков готовности РФ к компромиссу по Украине
- Биатлонист Васильев призвал не показывать в России Олимпиаду-2026
- Лыжи не поехали: Почему экс-Decathlon оказался на грани банкротства
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru