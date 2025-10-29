Жителя Владимира приговорили к восьми годам за поджог здания правительства

Суд во Владимире приговорил 24-летнего местного жителя к восьми годам колонии строгого режима за поджог здания регионального правительства и автомобиля. Об этом сообщает следственное управление СК России по Владимирской области.

Инцидент произошел 13 апреля 2024 года. По данным следствия, мужчина бросил в здание правительства и припаркованный рядом частный автомобиль емкости с горючей смесью. Пострадавших не было, злоумышленника задержали на месте. Он также пытался поджечь служебный автомобиль, но ему помешал водитель.

В Барнауле задержали иностранца за попытку поджога храма

Следователи установили, что обвиняемый действовал по указанию неустановленного лица, с которым связывался по телефону. Он изготовил три самодельных взрывных устройства и зажигательную смесь, а при задержании распылил перцовый газ в сотрудников ФСБ.

Суд признал его виновным по нескольким статьям, включая незаконное изготовление и хранение взрывных устройств, умышленное уничтожение имущества и применение насилия к представителям власти. Кроме лишения свободы, с осужденного взыскали ущерб в пользу владелицы поврежденного автомобиля, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
