Жителя Владимира приговорили к восьми годам за поджог здания правительства

Суд во Владимире приговорил 24-летнего местного жителя к восьми годам колонии строгого режима за поджог здания регионального правительства и автомобиля. Об этом сообщает следственное управление СК России по Владимирской области.

Инцидент произошел 13 апреля 2024 года. По данным следствия, мужчина бросил в здание правительства и припаркованный рядом частный автомобиль емкости с горючей смесью. Пострадавших не было, злоумышленника задержали на месте. Он также пытался поджечь служебный автомобиль, но ему помешал водитель.