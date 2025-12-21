Умер народный артист СССР Асанали Ашимов

Ушел из жизни народный артист СССР, советский и казахстанский актер театра и кино Асанали Ашимов. Об этом сообщили в Минкульте Казахстана.

Артисту было 88 лет. В министерстве подчеркнули, что Ашимов сделал значительный вклад в развитие профессиональной школы казахстанского театрального и киноискусства.

Асанали Ашимов прославился благодаря своим ролям в фильмах «Конец атамана», «Транссибирский экспресс» и «Вкус хлеба». В фильмографию артиста вошли десятки работ.

С 1963 года Ашимов был актером Казахского драматического театра им. Ауэзова в Алма-Ате, где исполнил несколько десятков ролей и поставил ряд спектаклей в качестве режиссера. В конце 80-х годов прошлого века и в 2010-х он был художественным руководителем театра, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС
