Умер народный артист СССР Асанали Ашимов

Ушел из жизни народный артист СССР, советский и казахстанский актер театра и кино Асанали Ашимов. Об этом сообщили в Минкульте Казахстана.

Артисту было 88 лет. В министерстве подчеркнули, что Ашимов сделал значительный вклад в развитие профессиональной школы казахстанского театрального и киноискусства.