СМИ: Девять летчиков из России и Белоруссии третьи сутки удерживают в Тунисе
В тунисском аэропорту Джерба уже третьи сутки без объяснения причин удерживают экипаж тяжелого транспортного вертолета Ми-26 - семь граждан России и двух граждан Белоруссии. Об этом сообщают Telegram-каналы Mash и Baza.
Экипаж (5 лётчиков и 4 техника) перегонял вертолет после ремонта: по одним данным, из Ливии в Алжир, по другим — в Уганду в рамках контракта с ООН «Киргизская авиакомпания». Планировалась промежуточная посадка в Тунисе для ночевки в отеле, однако при прибытии у членов экипажа изъяли паспорта и не выпустили из аэропорта.
Пилот Сергей Суслов рассказал Mash, что первые сутки они провели на металлических скамьях, отдыхая в сидячем положении. После огласки ситуация улучшилась и экипаж перевели в отдельное помещение с диванами и санузлом.
Причины задержания официально не названы. К ситуации подключилось российское консульство. Когда экипаж смогут отпустить — неизвестно.
Ранее тренера «Зенита» Семака и его супругу задержали в аэропорту Мюнхена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
