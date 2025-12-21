СМИ: При стрельбе в ЮАР погибли 10 человек

В ЮАР в результате стрельбы вблизи Йоханнесбурга погибли десять человек, еще десять пострадали. Об этом сообщает агентство «France-Presse» со ссылкой на представителей местной полиции.

Отмечается, что стрельбу устроили неизвестные. При этом мотивы преступления пока не определены.

«Начался хаос»: На пляже в Сиднее произошла стрельба

«South African Broadcasting Corp News» сообщает, что стрельба произошла в баре «KwaNoxolo» в районе Тамбо: нападавшие открыли огонь как по ее посетителям, так и по прохожим. Уточняется, что раненых госпитализировали в ближайшие больницы, им оказывается медпомощь.

Полиция проводит расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего в поселке Беккерсдаль, расположенном в 40 км к юго-западу от Йоханнесбурга.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что при стрельбе в университете в США погиб студент из Узбекистана.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:ПострадавшиеСмертьСтрельбаЮАР

Горячие новости

Все новости

партнеры