СМИ: При стрельбе в ЮАР погибли 10 человек

В ЮАР в результате стрельбы вблизи Йоханнесбурга погибли десять человек, еще десять пострадали. Об этом сообщает агентство «France-Presse» со ссылкой на представителей местной полиции.

Отмечается, что стрельбу устроили неизвестные. При этом мотивы преступления пока не определены.