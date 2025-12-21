Москвичка согласилась на замену ключей от домофона и потеряла более 42 млн рублей

По информации прокуратуры, все началось с сообщения в мессенджере якобы от председателя ТСЖ о замене ключей от домофона, на что женщина ответила согласием и сообщила количество необходимых ей ключей. Практически сразу ей пришел код в смс, который она перенаправила, как она предполагала, в чат председателя товарищества. Таким образом мошенники перехватили доступ к её аккаунту на «Госуслугах» и запустили отлаженную схему: под видом банкиров и правоохранителей запугали пожилую пару, убедив снять все сбережения и передать их «курьерам». В течение двух недель пенсионеры, следуя указаниям аферистов, снимали деньги с разных счетов, продали автомобиль, заняли средства у близких и перевели всё на указанные реквизиты. Общий ущерб превысил 42,5 млн рублей.

В прокуратуре напомнили, что никогда и никому не надо сообщать коды из смс, а также сразу класть трубку, если неизвестные начинают разговор о деньгах.

Ранее в ходе прямой линии президент России Владимир Путин посоветовал россиянам не общаться с телефонными мошенниками, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».