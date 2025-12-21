СМИ: Лукашенко приехал в Санкт-Петербург с рабочим визитом

Отмечается, что главы государств Евразийского экономического союза обсудят формирование общих рынков нефти и нефтепродуктов, основные направления международной деятельности на 2026 год, а также подходы к развитию торгово-экономического сотрудничества с основными партнерами ЕАЭС и другие вопросы.

При этом 22 декабря пройдет традиционная неформальная встреча лидеров стран СНГ.

Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин объявил, что российский ракетный комплекс «Орешник» доставили в республику и разместили на территории страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».