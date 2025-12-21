СМИ: Лукашенко приехал в Санкт-Петербург с рабочим визитом
21-22 декабря белорусский лидер Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Россию и встретится с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».
Уточняется, что Лукашенко уже прилетел на саммит Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств в Санкт-Петербург. Известно, что 21 декабря президент Белоруссии примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится в узком и расширенном составах.
Отмечается, что главы государств Евразийского экономического союза обсудят формирование общих рынков нефти и нефтепродуктов, основные направления международной деятельности на 2026 год, а также подходы к развитию торгово-экономического сотрудничества с основными партнерами ЕАЭС и другие вопросы.
При этом 22 декабря пройдет традиционная неформальная встреча лидеров стран СНГ.
Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин объявил, что российский ракетный комплекс «Орешник» доставили в республику и разместили на территории страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
