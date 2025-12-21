Новогодние «антиподарки»: Что россияне не хотят получать на Новый год
Россияне меньше всего хотят получить на Новый год новогодние сувениры вроде магнитиков и символических безделушек (74%), эзотерические атрибуты - карты таро, обереги и магические символы (50%), а также фигурки, мягкие игрушки и другие «пылесборники» (39%). Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на исследовании сети «Золотое Яблоко».
В топе желанных подарков - подарочные карты (70%, чтобы выбрать презент самостоятельно), косметика или парфюм (более 50%), впечатления вроде билетов, поездок и мастер-классов (каждый третий), а также техника - от наушников до бьюти-гаджетов (33%).
Россияне всё чаще планируют покупки заранее: 41% закупаются в начале декабря, 25% - во время распродаж в ноябре, а каждый восьмой начинает за несколько месяцев. При этом лишь 18% оставляют всё на последнюю неделю.
Большинство готовы потратить на подарки 3–7 тыс. или 7–15 тыс. рублей (по 29%), 17% россиян готовы выложить 15–30 тыс. рублей, а 7% - от 30 до 50 тыс. рублей.
Ранее стало известно, что каждый десятый россиянин не собирается дарить новогодние подарки, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
