СМИ: В подразделении ВСУ состояли осужденные беременные женщины

В подразделение ВСУ «Шквал» входили осужденные беременные женщины, которых не отпустили в декретный отпуск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей российских силовых структур.

По данным источника, в начале 2024 года Киев стал набирать заключенных в штурмовые подразделения вместо лиц, освобожденных по УДО. Отмечается, что речь идет примерно об 11 тысячах человек.

Минобороны: За ночь ПВО сбили 3 БПЛА ВСУ

До этого издание «Washington Post» писало, что решившие вступить в ряды ВСУ украинские женщины пожаловались на унижения.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Высокое в Сумской области и Светлое в ДНР, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеременностьЖенщиныВСУ

Горячие новости

Все новости

партнеры