СМИ: В подразделении ВСУ состояли осужденные беременные женщины

В подразделение ВСУ «Шквал» входили осужденные беременные женщины, которых не отпустили в декретный отпуск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей российских силовых структур.

По данным источника, в начале 2024 года Киев стал набирать заключенных в штурмовые подразделения вместо лиц, освобожденных по УДО. Отмечается, что речь идет примерно об 11 тысячах человек.