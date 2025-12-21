СМИ: В подразделении ВСУ состояли осужденные беременные женщины
В подразделение ВСУ «Шквал» входили осужденные беременные женщины, которых не отпустили в декретный отпуск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей российских силовых структур.
По данным источника, в начале 2024 года Киев стал набирать заключенных в штурмовые подразделения вместо лиц, освобожденных по УДО. Отмечается, что речь идет примерно об 11 тысячах человек.
До этого издание «Washington Post» писало, что решившие вступить в ряды ВСУ украинские женщины пожаловались на унижения.
Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Высокое в Сумской области и Светлое в ДНР, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Новогодние «антиподарки»: Что россияне не хотят получать на Новый год
- Москвичка согласилась на замену ключей от домофона и потеряла более 42 млн рублей
- СМИ: В подразделении ВСУ состояли осужденные беременные женщины
- Умер народный артист СССР Асанали Ашимов
- Сказка «Финист. Первый богатырь» стала фильмом года
- СМИ: При стрельбе в ЮАР погибли 10 человек
- СМИ: Лукашенко приехал в Санкт-Петербург с рабочим визитом
- СМИ: Советник гендиректора «HeadHunter» Терентьев впал в кому после пластической операции
- Фигуристка Костылева завершила работу с Плющенко из-за скандала с матерью
- В Самарской области нашли четырех пропавших детей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru