Сказка «Финист. Первый богатырь» стала фильмом года
Киносказка «Финист. Первый богатырь» режиссера Дмитрия Дьяченко стала фильмом года по версии телеканала «Русский бестселлер». Об этом сообщает ТАСС.
Лента заняла первое место в «Абсолютном топе» отечественных фильмов 2025-го. Отмечается, что рейтинг поделили пополам авторские фестивальные и высокобюджетные картины. В пресс-службе канала рассказали, что в ТОП-10 вошли три дебютные картины, в том числе «Батя-2. Дед» Ильи Учителя, «Кончится лето» с номинантом на «Оскар» Юрой Борисовым и российско-китайский кинопроект «Красный шелк».
«Финист. Первый богатырь» является приквелом богатырской франшизы и рассказывает историю Финиста Ясного Сокола. Сказка, ставшая одним из первых «миллиардеров» в начале года, заняла второе место в российском бокс-офисе 2025-го.
Ранее режиссер Николай Рыбников в пресс-центре НСН предположил, что в скором времени тренд на сказки в прокате сменится музыкальными комедиями.
