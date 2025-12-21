Умер актер «Улицы разбитых фонарей» Николай Денисов

Причина смерти не уточняется.

Николай Денисов родился в 1945 году. В 1970-м окончил актёрский факультет Ленинградского института театра, музыки и кинематографии. Он работал в Псковском театре драмы имени А. С. Пушкина, а также в петербургских театрах «На Литейном», «Приют комедианта» и «Бенефис». С 2021 года актёр входил в состав Московской драматической труппы «Блуждающие звёзды».

В фильмографии Денисова более десяти работ, среди которых сериалы «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Глухарь» и «Ищейка».

