Во Франции усилили охрану ферм с устрицами и улитками из-за краж перед Рождеством

Согласно BFMTV, c приближением праздников воры активизируются, стремясь похитить дорогостоящие продукты — фуа-гра, утиные грудки, улитки и устрицы — для последующей перепродажи.

По словам представителя жандармерии подполковника Эрвана Куаффара, в этот период бдительность удваивается, поэтому для патрулирования устричных ферм привлекли жандармов на мотоциклах и конных из республиканской гвардии, а на воде — морскую бригаду.

По данным BFMTV, недавно в департаменте Марна производителя улиток ограбили на 90 тысяч евро, а в департаменте Вьен с фермы исчезло 250 кг фуа-гра и утиных грудок.

Ранее в Европе украли 170 раритетных книг русских классиков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».