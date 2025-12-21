Во Франции усилили охрану ферм с устрицами и улитками из-за краж перед Рождеством
Во Франции жандармы усилили охрану ферм с устрицами, улитками и утками перед Рождеством, чтобы предотвратить кражи деликатесов. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
Согласно BFMTV, c приближением праздников воры активизируются, стремясь похитить дорогостоящие продукты — фуа-гра, утиные грудки, улитки и устрицы — для последующей перепродажи.
По словам представителя жандармерии подполковника Эрвана Куаффара, в этот период бдительность удваивается, поэтому для патрулирования устричных ферм привлекли жандармов на мотоциклах и конных из республиканской гвардии, а на воде — морскую бригаду.
По данным BFMTV, недавно в департаменте Марна производителя улиток ограбили на 90 тысяч евро, а в департаменте Вьен с фермы исчезло 250 кг фуа-гра и утиных грудок.
Ранее в Европе украли 170 раритетных книг русских классиков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умер советский и украинский художник Валерий Сыров
- «Осознанное обострение»: Чем грозят крупнейшие поставки оружия США на Тайвань
- В Роскачестве назвали оптимальное количество вина для новогоднего застолья
- СМИ: Девять летчиков из России и Белоруссии третьи сутки удерживают в Тунисе
- Во Франции усилили охрану ферм с устрицами и улитками из-за краж перед Рождеством
- Умер актер «Улицы разбитых фонарей» Николай Денисов
- Россияне рассказали, что не хотят получить на Новый год
- Москвичка согласилась на замену ключей от домофона и потеряла более 42 млн рублей
- СМИ: В подразделении ВСУ состояли осужденные беременные женщины
- Умер народный артист СССР Асанали Ашимов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru