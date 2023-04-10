Комитет Госдумы одобрил поправку о пожизненном заключении за госизмену
Комитет Госдумы по по госстроительству и законодательству одобрил поправки о введении пожизненного лишения свободы за государственную измену. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам главы комитета Павла Крашенинникова, нижней палате парламента предлагается рассмотреть изменения на заседании в четверг.
Соответствующую инициативу внесли на рассмотрение в Госдуму на минувшей неделе. Поправки предполагают, что срок лишения свободы за госизмену вырастет с 20 лет до пожизненного, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Кроме того, депутаты предложили увеличить максимальный срок за совершение теракта до 20 лет, за организацию и участие в террористическом сообществе — до 15 лет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru