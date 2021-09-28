Жителя Петербурга ждет суд за угон более 20 машин
Преступная банда похитила в Санкт-Петербурге как минимум 22 автомобиля, сообщает телеканал «360».
Одного из угонщиков удалось задержать. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 25-летнего местного жителя. Как считает следствие, вместе с другими участниками банды фигурант уголовного дела похищал автомобили на территории города. Угонщики заводили двигатели транспортных средств с помощью специального устройства. Для взлома они выбирали автомобили без охранных комплексов.
Злоумышленники меняли на транспортных средствах номера и внешний вид машины. В общей сложности бандиты с 2014 по 2018 год совершили на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области не менее 22 хищений автомобилей. Ущерб превышает 10 миллионов рублей.
Пойманный угонщик заключил с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве. В скорее уголовное дело направят в суд.
Как сообщалось, угонщики автомобилей чаще всего взламывают замки дверей и замок зажигания с помощью механических приспособлений, а также разбивают лобовое стекло для проникновения в салон.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,4 млн+22 236 / сут.
Умерли
205 тыс.+779 / сут.
Выздоровели
6,6 млн+13 513 / сут.
- Жителя Петербурга ждет суд за угон более 20 машин
- Украина намерена ответить Венгрии на подписание газового контракта с Россией
- Пушков прокомментировал угрозы Украины в адрес Венгрии из-за «Газпрома»
- В Киеве заявили о готовности к встрече Путина и Зеленского
- Американцу грозит до 20 лет тюрьмы за помощь КНДР в операциях с криптовалютами
- В Австрии собрали 269 тысяч подписей против обязательной вакцинации
- В окончательный состав сборной России по футболу вошел Глушаков
- Американскую компанию оштрафовали на $1,4 млн за поставки «Газпрому»
- Боевики атаковали российскую базу Хмеймим в Сирии
- Принуждать – и никаких гвоздей! Вирусологи призвали к жёсткой вакцинации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru