Жителя Петербурга ждет суд за угон более 20 машин

Одного из угонщиков удалось задержать. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 25-летнего местного жителя. Как считает следствие, вместе с другими участниками банды фигурант уголовного дела похищал автомобили на территории города. Угонщики заводили двигатели транспортных средств с помощью специального устройства. Для взлома они выбирали автомобили без охранных комплексов.

Злоумышленники меняли на транспортных средствах номера и внешний вид машины. В общей сложности бандиты с 2014 по 2018 год совершили на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области не менее 22 хищений автомобилей. Ущерб превышает 10 миллионов рублей.

Пойманный угонщик заключил с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве. В скорее уголовное дело направят в суд.

Как сообщалось, угонщики автомобилей чаще всего взламывают замки дверей и замок зажигания с помощью механических приспособлений, а также разбивают лобовое стекло для проникновения в салон.

