Суд арестовал угонщика автомобиля полиции в центре Москвы

Пресненский районный суд российской столицы принял решение отправить под стражу Олега Радченко, угнавшего служебный автомобиль полиции в центре Москвы. Ему предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».

Курьёзный случай произошел накануне в районе пересечения Моховой улицы и Воздвиженки. 36-летний житель Калуги позарился на Skoda Octavia 1-го спецбатальона ГИБДД, когда полицейские дежурили у, а свой автомобиль оставили незапертым.

Злоумышленник недолго покрутился возле служебного авто, после чего уселся в салон и уехал. Полиция объявила план «Перехват», местоположение угонщика определили с помощью отечественной спутниковой системы ГЛОНАСС. Задержали Радченко на Минском шоссе.

Сам угонщик объяснил свой поступок тем, что его «чёрт дернул». Момент угона зафиксировала камера видеонаблюдения.

