Суд арестовал угонщика автомобиля полиции в центре Москвы
Пресненский районный суд российской столицы принял решение отправить под стражу Олега Радченко, угнавшего служебный автомобиль полиции в центре Москвы. Ему предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».
Курьёзный случай произошел накануне в районе пересечения Моховой улицы и Воздвиженки. 36-летний житель Калуги позарился на Skoda Octavia 1-го спецбатальона ГИБДД, когда полицейские дежурили у, а свой автомобиль оставили незапертым.
Злоумышленник недолго покрутился возле служебного авто, после чего уселся в салон и уехал. Полиция объявила план «Перехват», местоположение угонщика определили с помощью отечественной спутниковой системы ГЛОНАСС. Задержали Радченко на Минском шоссе.
Сам угонщик объяснил свой поступок тем, что его «чёрт дернул». Момент угона зафиксировала камера видеонаблюдения.
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