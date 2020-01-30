МВД назвало распространенные способы угона автомобилей

30 января 202010:54

Угонщики автомобилей чаще всего взламывают замки дверей и замок зажигания с помощью механических приспособлений, а также разбивают лобовое стекло для проникновения в салон, рассказали в МВД России. По данным ведомства, ещё одним распространённым способом угона автомобилей является применение специальных радиоэлектронных средств, передает РИА Новости.

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В полиции говорят, что иногда злоумышленники подменяют ключи при осмотре продаваемого автомобиля.

В группе повышенного риска – автомобили на уличных парковках, не оборудованные охранными комплексами с механическими и электронными устройствами. Между тем, МВД фиксирует снижение числа зарегистрированных краж автомобилей. В 2019 году их стало на 14% меньше, свидетельствует статистика ведомства.

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ФОТО: РИА Новости/Константин Чалабов
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