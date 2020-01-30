МВД назвало распространенные способы угона автомобилей
Угонщики автомобилей чаще всего взламывают замки дверей и замок зажигания с помощью механических приспособлений, а также разбивают лобовое стекло для проникновения в салон, рассказали в МВД России. По данным ведомства, ещё одним распространённым способом угона автомобилей является применение специальных радиоэлектронных средств, передает РИА Новости.
В полиции говорят, что иногда злоумышленники подменяют ключи при осмотре продаваемого автомобиля.
В группе повышенного риска – автомобили на уличных парковках, не оборудованные охранными комплексами с механическими и электронными устройствами. Между тем, МВД фиксирует снижение числа зарегистрированных краж автомобилей. В 2019 году их стало на 14% меньше, свидетельствует статистика ведомства.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- СМИ: задержан владелец пермского хостела, где погибли пять человек
- Наама Иссахар вышла из колонии
- Глава Алтая Хорохордин слёг в больницу из-за стресса
- В США назвали российские субмарины, способные уничтожить мир за полчаса
- На Украине признали истощение крупнейших месторождений газа