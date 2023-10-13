Жителя Петербурга задержали за дискредитацию освобождения Ленинграда от блокады
Полиция в Санкт-Петербурге задержала администратора группы в одной из соцсетей за комментарии с реабилитацией нацизма и дискредитацией освобождения Ленинграда от блокады во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщает управление МВД по Петербургу и Ленинградской области.
По данным правоохранителей, 17 декабря прошлого года 39-летний мужчина разместил в сообществе в Сети комментарии, отрицающие и фальсифицирующие установленные военным трибуналом в Нюрнберге факты. Кроме того, фигурант опубликовал комментарии с дискредитацией освобождения Ленинграда от блокады.
В октябре силовики задержали подозреваемого в его квартире на Псковской улице.
«Возбуждены уголовные дела по части 2 и части 4 статьи 354.1 УК РФ (оправдание нацизма)», — подчеркнули в МВД.
Ранее дело о реабилитации нацизма возбудили в отношении блогера Михаила Светова (признан в РФ иноагентом), пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru