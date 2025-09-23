В новосибирском зоопарке загорелись два здания

Очевидцы рассказали изданию «Новосибирск Онлайн», что возгорание началось около 22:00 по местному времени (18:00 мск). По их словам, огонь охватил дальнюю часть зоопарка, где предположительно ведутся строительные работы.

В ведомстве уточнили, что пожар локализован, работа по его ликвидации продолжается. Информация о пострадавших и ущербе уточняется, передает «Радиоточка НСН».

