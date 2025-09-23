В Геленджике проходит международный джазовый фестиваль «Геленджик — Молодое»

В Геленджике стартовал международный джазовый фестиваль «Геленджик — Молодое», сообщает РИА Новости. Музыкальное событие проходит на берегу Черного моря и собирает исполнителей из России, США, Италии, Индии, Бразилии, Кубы и Китая. Ведущими выступают Эрнест Мацкявичюс и Сандра Фракенберг.

Идейный вдохновитель фестиваля, генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев отметил, что проект проводится второй год подряд при поддержке компании «Красный квадрат». По его словам, в нынешних условиях музыка становится важной ценностью, которую также защищают российские военные.

Открытие фестиваля ознаменовалось концертом Оркестра Государственного морского университета имени адмирала Ушакова под управлением Руслана Черкезова.

В программе также запланировано совместное выступление пианиста Якова Окуня с зарубежными артистами и российскими саксофонистами Сергеем Головней, Андреем Красильниковым и Романом Соколовым. Вокальные партии исполнит Сандра Фракенберг, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
