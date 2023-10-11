В России предложили удаленно штрафовать релокантов за дискредитацию армии

Парламентарии предлагают расширить статью Административного кодекса, в которой говорится о правонарушениях за пределами России, и добавить в их список возбуждение ненависти (вражды), призывы к нарушению территориальной целостности РФ), дискредитацию ВС, призывы к введению ограничений против России и россиян, злоупотребление свободой информации, распространение информации с «явным неуважением» к обществу, чиновникам или символике государства.

«Имеются яркие примеры, что на территориях иностранных государств различными общественными лидерами и активистами осуществляется деятельность, направленная против интересов РФ»,— отмечается в пояснительной записке к документу.

Проект рассмотрят на пленарном заседании Госсовета Татарстана 19 октября, в случае одобрения документ направят в Госдуму.

Между тем в МВД предложили обязать участковых проводить индивидуальную профилактическую работу с лицами, которых ранее привлекали к ответственности за дискредитацию российской армии, пишет RT.

