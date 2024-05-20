Жителя Москвы оштрафовали за окрашенные в цвета украинского флага волосы
Тверской суд Москвы назначил штраф жителю столицы, волосы которого были окрашены в цвета украинского флага. Об этом сообщает РИА Новости.
В постановлении говорится, что Нетёсов С.А. демонстрировал в общественном месте «средство наглядной агитации в виде покрашенных волос цветовыми полосами жёлтого и голубого цвета».
Отмечается, что мужчина привлекал внимание неограниченного круга лиц, а также СМИ.
В итоге суд постановил, что действия Нетёсова были направлены «на дискредитацию использования Вооружённых сил РФ». Размер назначенного ему штрафа не уточняется.
Мужчина на заседание суда не явился. В своём письменном объяснении указал, что он не поддерживает ни Украину, ни проведение СВО, и вообще «ничего не хотел выразить».
Ранее в Челябинске разгорелся скандал из-за появления украинского флага на рекламном табло местного автосалона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru