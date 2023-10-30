Жителя Иванова отправили в колонию за попытку вступить в ВСУ

Мужчина признан виновным в приготовлении к государственной измене. Его приговорили к 6,5 года колонии строгого режима и штрафу в размере 300 тысяч рублей.

По данным следствия, осужденный был негативно настроен к спецоперации на Украине, где проживали его родственники. Для участия в боевых действиях на стороне ВСУ он продал квартиру, автомобиль и земельный участок, после чего купил авиабилеты.

В ноябре 2022 года он приехал в московский аэропорт Внуково с членами семьи, которые не подозревали о его намерениях. Там его задержали сотрудники ФСБ по Ивановской области.

На прошлой неделе сотрудники ФСБ задержали жителя Красноярского края за съемки объектов инфраструктуры и передачу сведений украинским спецслужбам, отмечает «Радиоточка НСН».

