Жителя Иванова отправили в колонию за попытку вступить в ВСУ
Жителя Ивановской области приговорили к лишению свободы за попытку вступить в Вооруженные силы Украины (ВСУ), сообщила пресс-служба Ивановского областного суда.
Мужчина признан виновным в приготовлении к государственной измене. Его приговорили к 6,5 года колонии строгого режима и штрафу в размере 300 тысяч рублей.
По данным следствия, осужденный был негативно настроен к спецоперации на Украине, где проживали его родственники. Для участия в боевых действиях на стороне ВСУ он продал квартиру, автомобиль и земельный участок, после чего купил авиабилеты.
В ноябре 2022 года он приехал в московский аэропорт Внуково с членами семьи, которые не подозревали о его намерениях. Там его задержали сотрудники ФСБ по Ивановской области.
На прошлой неделе сотрудники ФСБ задержали жителя Красноярского края за съемки объектов инфраструктуры и передачу сведений украинским спецслужбам, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru