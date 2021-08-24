Жителя Хабаровского края обвинили в попытке убийства трехлетнего сына

В ночь на 21 августа житель поселка Октябрьский в нетрезвом состоянии избил и пытался задушить своего трехлетнего сына. Ему помешал дедушка ребенка. Мальчику оказана медицинская помощь, в настоящее время угрозы его здоровью нет.

Отец ребенка задержан. Против него заведено уголовное дело, он заключен под стражу. Семья мальчика ранее на профилактических учетах не состояла.

Ранее в Москве задержали мужчину, который выбросил из окна своего маленького сына. Ребёнок госпитализирован в тяжелом состоянии.

