Жителя Хабаровского края обвинили в попытке убийства трехлетнего сына

Житель Хабаровского края обвиняется в попытке задушить сына, сообщает СУСК России по региону.

Пьяный мужчина в Курске ранил ребенка из пневматики

В ночь на 21 августа житель поселка Октябрьский в нетрезвом состоянии избил и пытался задушить своего трехлетнего сына. Ему помешал дедушка ребенка. Мальчику оказана медицинская помощь, в настоящее время угрозы его здоровью нет.

Отец ребенка задержан. Против него заведено уголовное дело, он заключен под стражу. Семья мальчика ранее на профилактических учетах не состояла.

Ранее в Москве задержали мужчину, который выбросил из окна своего маленького сына. Ребёнок госпитализирован в тяжелом состоянии.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДетиУбийстваХабаровский Край
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