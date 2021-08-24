Жителя Хабаровского края обвинили в попытке убийства трехлетнего сына
Житель Хабаровского края обвиняется в попытке задушить сына, сообщает СУСК России по региону.
В ночь на 21 августа житель поселка Октябрьский в нетрезвом состоянии избил и пытался задушить своего трехлетнего сына. Ему помешал дедушка ребенка. Мальчику оказана медицинская помощь, в настоящее время угрозы его здоровью нет.
Отец ребенка задержан. Против него заведено уголовное дело, он заключен под стражу. Семья мальчика ранее на профилактических учетах не состояла.
Ранее в Москве задержали мужчину, который выбросил из окна своего маленького сына. Ребёнок госпитализирован в тяжелом состоянии.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,8 млн+19 454 / сут.
Умерли
177 тыс.+776 / сут.
Выздоровели
6,0 млн+15 401 / сут.
- Жителя Хабаровского края обвинили в попытке убийства трехлетнего сына
- Россияне купили за год зарубежных акций на 26,5 млрд рублей
- В Нижегородской области и Мордовии ввели режим ЧС из-за природных пожаров в заповеднике
- Al-Arabiya: в руки талибов* попали несколько американских ракет и самолетов
- Киркоров рассказал о подзатыльниках Зеленскому
- Из-за пожара на нефтедобывающей платформе в Мексике скончались пять человек
- Спецслужбы США опубликуют отчет о происхождении коронавируса
- В Токио стартуют Паралимпийские игры
- Профсоюз пилотов: «Аэрофлот» рискует испытать дефицит кадров
- Зеленский и глава Евросовета обсудили проект «Северный поток-2»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru