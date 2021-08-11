Пьяный мужчина в Курске ранил ребенка из пневматики
11 августа 202110:05
Мужчина в Курске решил отогнать детей от своей машины. Он взял пневматическое ружье и начал стрелять по ним из окна квартиры в многоэтажном доме. В результате один из детей получил пулю в живот.
Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.
По факту случившегося проводится проверка.
В ведомстве уточнили, что стрелок во время инцидента был нетрезв. Винтовка у него изъята. 12-летний мальчик получил непроникающее ранение живота.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,5 млн+21 378 / сут.
Умерли
166 тыс.+792 / сут.
Выздоровели
5,8 млн+18 729 / сут.
- Пьяный мужчина в Курске ранил ребенка из пневматики
- Генерала Лебедя обвинили в попытке свержения Горбачева
- Гинцбург: Коронавирус в 70% случаев не проходит бесследно
- Байден заблудился возле Белого дома
- В Минздраве заявили, что вакцинацию от COVID-19 лучше пройти летом
- Гинцбург: говорить о победе над COVID-19 рано
- Мурашко назвал эффективность «Спутника V» против штамма «дельта»
- Мишустин поручил представить предложения по особому налоговому режиму на Курилах
- В Литве 26 человек задержали после беспорядков возле здания парламента
- Привившийся назальной вакциной от COVID-19 рассказал о своем состоянии
10 августа 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru