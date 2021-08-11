Пьяный мужчина в Курске ранил ребенка из пневматики

Мужчина в Курске решил отогнать детей от своей машины. Он взял пневматическое ружье и начал стрелять по ним из окна квартиры в многоэтажном доме. В результате один из детей получил пулю в живот.

Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

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По факту случившегося проводится проверка.

В ведомстве уточнили, что стрелок во время инцидента был нетрезв. Винтовка у него изъята. 12-летний мальчик получил непроникающее ранение живота.


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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:СтрельбаКурск
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