Пьяный мужчина в Курске ранил ребенка из пневматики

Мужчина в Курске решил отогнать детей от своей машины. Он взял пневматическое ружье и начал стрелять по ним из окна квартиры в многоэтажном доме. В результате один из детей получил пулю в живот.

Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.