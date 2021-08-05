В Москве задержан мужчина, выбросивший из окна своего сына

Мужчину, который выбросил из окна своего маленького сына, задержали в Москве. Как пишет ТАСС, об этом заявила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова. Она подчеркнула, что в отношении мужчины расследуется дело о покушении на убийство малолетнего.

По версии следствия, 4 августа мужчина выбросил из окна пятого этажа жилого дома на улице Шумилова своего сына 2018 года рождения и скрылся. Ребёнок госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает RT.

Между тем, свою проверку проводит и прокуратура, пишет РЕН ТВ. Известно, что в тот вечер в квартире на юго-западе Москвы возник конфликт между тещей мужчины и, собственно, отцом мальчика. Последний в разгар ссоры решил сорвать злость на ребенке и выбросил его из окна. Мать ребенка в день происшествия находилась в отъезде.