В Москве задержан мужчина, выбросивший из окна своего сына

Мужчину, который выбросил из окна своего маленького сына, задержали в Москве. Как пишет ТАСС, об этом заявила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова. Она подчеркнула, что в отношении мужчины расследуется дело о покушении на убийство малолетнего.

По версии следствия, 4 августа мужчина выбросил из окна пятого этажа жилого дома на улице Шумилова своего сына 2018 года рождения и скрылся. Ребёнок госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает RT.

Между тем, свою проверку проводит и прокуратура, пишет РЕН ТВ. Известно, что в тот вечер в квартире на юго-западе Москвы возник конфликт между тещей мужчины и, собственно, отцом мальчика. Последний в разгар ссоры решил сорвать злость на ребенке и выбросил его из окна. Мать ребенка в день происшествия находилась в отъезде.

В Подмосковье годовалого ребенка госпитализировали с ножевыми ранениями

А ранее сообщалось, что жительница Южно-Сахалинска насмерть задавила своего двухмесячного сына во сне, он скончался от асфиксии. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По версии следователей, 26-летняя женщина уснула вместе с ребенком на диване и во сне своим телом придавила младенца. В отношении женщины возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Ребенок скончался от механической асфиксии от сдавления грудной клетки и живота.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: РИА Новости//Виталий Белоусов
ТЕГИ:ДетиМоскваЗадержание
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры