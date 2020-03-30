Жителю Пензы грозит штраф до 100 тыс. рублей за публикацию фейков о COVID-19
Житель Пензы анонимно разместил в соцсети публикацию с ложными сведениями о количестве заразившихся коронавирусом и находящихся под наблюдением граждан. Как пишет ТАСС, сотрудники правоохранительных органов вычислили автора поста, теперь ему может грозить штраф в размере от 30 до 100 тысяч рублей. Об этом заявили в УМВД России по Пензенской области.
По информации сотрудников полиции, впоследствии житель Пензы удалил публикацию из социальных сетей. Он признался в содеянном и пояснил, что таким образом хотел выяснить у пользователей соцсети реальную картину распространения коронавируса в городе.
Ранее НСН писала, что в Липецке решением суда женщину оштрафовали на 15 тысяч рублей за распространение недостоверной информации о коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную администрацию. Отмечается, что на женщину было заведено административное дело по статье «Злоупотребление свободой массовой информации».
29-летняя женщина в одном из чатов WhatsApp распространила сообщение о том, что российские власти скрывают реальное число зараженных COVID-19 в стране.
Кстати, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил об ужесточении ответственности за нарушение карантина в период распространения коронавирусной инфекции. По словам главы кабмина, правительство одобрило соответствующие поправки в КоАП.
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