Жителю Пензы грозит штраф до 100 тыс. рублей за публикацию фейков о COVID-19

Житель Пензы анонимно разместил в соцсети публикацию с ложными сведениями о количестве заразившихся коронавирусом и находящихся под наблюдением граждан. Как пишет ТАСС, сотрудники правоохранительных органов вычислили автора поста, теперь ему может грозить штраф в размере от 30 до 100 тысяч рублей. Об этом заявили в УМВД России по Пензенской области.

По информации сотрудников полиции, впоследствии житель Пензы удалил публикацию из социальных сетей. Он признался в содеянном и пояснил, что таким образом хотел выяснить у пользователей соцсети реальную картину распространения коронавируса в городе.