Жителю Курской области дали 20 лет колонии за госизмену и сбыт наркотиков

Приговор мужчине по фамилии Коршаков вынес Курский областной суд.

«По совокупности преступлений путем частичного сложения ... назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а последующих - в колонии строгого режима», — указали в пресс-службе.

Кроме того, судья постановил назначить обвиняемому ограничение свободы на 1,5 года.

