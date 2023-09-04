Жителю Курской области дали 20 лет колонии за госизмену и сбыт наркотиков
Жителя Железногорска Курской области приговорили к 20 годам заключения по делу о госизмене, приготовлении к диверсии организованной группой и незаконном сбыте наркотиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы Курской области.
Приговор мужчине по фамилии Коршаков вынес Курский областной суд.
«По совокупности преступлений путем частичного сложения ... назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а последующих - в колонии строгого режима», — указали в пресс-службе.
Кроме того, судья постановил назначить обвиняемому ограничение свободы на 1,5 года.
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