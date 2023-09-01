Суд приговорил планировавшего теракт в Курске россиянина к 15 годам заключения

По данным следствия, мужчина был завербован Службой безопасности Украины и взял псевдоним Пилигрим. Муртузов планировал осуществить взрыв в торговом центре или на вокзале Курска. Злоумышленника задержали, он признал вину в инкриминируемом преступлении.

«Путем частичного сложения суд назначил ... наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет, из которых первые 3 года он будет отбывать в тюрьме, остальные - в колонии строгого режима», — подчеркнули в пресс-службе суда.

Также Муртузову назначили штраф в размере 1 млн рублей и ограничение свободы на 1,5 года, пишет RT. Приговор суда пока не обжалован.

