Суд приговорил планировавшего теракт в Курске россиянина к 15 годам заключения
Второй Западный окружной военный суд приговорил россиянина Рамазана Муртузова, планировавшего теракт в Курске, к 15 годам заключения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
По данным следствия, мужчина был завербован Службой безопасности Украины и взял псевдоним Пилигрим. Муртузов планировал осуществить взрыв в торговом центре или на вокзале Курска. Злоумышленника задержали, он признал вину в инкриминируемом преступлении.
«Путем частичного сложения суд назначил ... наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет, из которых первые 3 года он будет отбывать в тюрьме, остальные - в колонии строгого режима», — подчеркнули в пресс-службе суда.
Также Муртузову назначили штраф в размере 1 млн рублей и ограничение свободы на 1,5 года, пишет RT. Приговор суда пока не обжалован.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru