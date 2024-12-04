Жителю Крыма дали 15 лет колонии за госизмену
Верховный суд Крыма приговорил жителя города Керчь к 15 годам колонии строгого режима по делу о госизмене. После отбывания срока в колонии его ждет ограничение свободы на 1 год 6 месяцев, сообщила прокуратура республики.
Утверждается, что в сентябре 2023 года мужчина отправил представителю Службы безопасности Украины видео мест дислокации средств ПВО российской армии в Керчи. Пресс-служба ведомства заявила, что эта информация могла быть использована СБУ для нанесения ударов по местам дислокации российских военных.
Жителя Крыма задержали сотрудники регионального управления ФСБ России.
В ноябре в Москве были арестованы два человека по делу о госизмене.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru