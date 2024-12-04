Жителю Крыма дали 15 лет колонии за госизмену

Утверждается, что в сентябре 2023 года мужчина отправил представителю Службы безопасности Украины видео мест дислокации средств ПВО российской армии в Керчи. Пресс-служба ведомства заявила, что эта информация могла быть использована СБУ для нанесения ударов по местам дислокации российских военных.

Жителя Крыма задержали сотрудники регионального управления ФСБ России.

В ноябре в Москве были арестованы два человека по делу о госизмене.







