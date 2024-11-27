В Москве арестованы два человека по делу о госизмене

В Москве Мещанский суд арестовал двух человек, подозреваемых в государственной измене, сообщает Ura.ru.

Мера пресечения избрана в отношении Некрасова М. Б. и Омельченко Т. Н.. В случае доказательства вины им грозят пожизненное лишение свободы.

Дела о государственной измене рассматриваются в закрытом режиме из-за наличия секретных материалов.

Ранее россиянина приговорили к 14 годам колонии за госизмену, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

