В Москве арестованы два человека по делу о госизмене
27 ноября 202403:31
В Москве Мещанский суд арестовал двух человек, подозреваемых в государственной измене, сообщает Ura.ru.
Мера пресечения избрана в отношении Некрасова М. Б. и Омельченко Т. Н.. В случае доказательства вины им грозят пожизненное лишение свободы.
Дела о государственной измене рассматриваются в закрытом режиме из-за наличия секретных материалов.
Ранее россиянина приговорили к 14 годам колонии за госизмену, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru