Жительницы Вологодской области пожаловались на отказ госклиник проводить аборты

Жительницы Вологодской области пожаловались на отказ госклиник проводить аборты. По этому вопросу глава фракции КПРФ в заксобрании области Александр Морозов направил обращение прокурору региона. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

Также он сообщил, что за последнюю неделю к нему обратились три жительницы разных районов Вологодской области, пишут «Ведомости». По его словам, женщинам пришлось для этого посещать соседние области, тратить дополнительные деньги. При этом по закону эта услуга проводится в рамках ОМС по желанию женщины.

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При этом власти региона делают вид, что не имеют отношения к отказам: близкий к областному правительству источник заявил, что «прямого запрета на аборты нет и не будет».

Власти Вологодской области обсудят полный запрет на аборты в регионе, в том числе в частных клиниках, сообщил губернатор Георгий Филимонов 7 февраля. Тогда он пообещал, что к обсуждению привлекут директоров и главврачей, акционеров частных медицинских организаций.

До этого губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что лично принимает женщин, желающих сделать аборт.

«Ко мне приходят женщины, которые хотят сделать аборт. Я спрашиваю: что мешает вам родить? Ответы разные — отсутствие поддержки, страх потерять работу, давление общества. Наша задача — убрать эти барьеры», - заявил Лимаренко на встрече с журналистами.

Разовые выплаты за рождение второго и третьего ребенка, которые можно разбить на месячные «зарплаты», станут самой эффективной мерой повышения рождаемости, заявил ранее независимый демограф Алексей Ракша «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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