«Нищенские подачки!»: Экономист Зубец призвал платить многодетным матерям зарплату
Алексей Зубец заявил НСН, что государство должно брать на содержание многодетных женщин, выплачивая им минимум 40 тысяч рублей в месяц.
Женщине при рождении третьего и последующих детей должна выплачиваться зарплата минимум в 40 тысяч рублей, без учета всех пособий на детей, заявил НСН директор Центра исследований социальной экономики, экономист Алексей Зубец.
Родители в возрасте 30–40 лет, уже имеющие детей, могут стать основным резервом для роста рождаемости, заявили Росстат и эксперты Общественной палаты в своем новом докладе. Для стимулирования рождаемости среди женщин в возрасте 30–40 лет авторы доклада предлагают увеличить с 450 тысяч до 1 млн рублей размер выплаты семьям по всей стране, в которых с 1 января 2025 года родился третий ребенок или последующие дети, на погашение основного долга и процентов по ипотеке, передает РБК. Зубец объяснил, почему предложенный пакет мер не сработает.
«В этом докладе говорится, что много женщин старшего репродуктивного возраста. Верный вывод, что нужно мотивировать именно эту многочисленную группу. Но проблема в том, что предложенные меры недостаточны. Предлагается до миллиона увеличить пособия на ребенка, ввести льготные кредиты на автомобили, но мы понимаем, что это будут российские автомобили, далеко не все захотят этой мерой воспользоваться. Также есть история с льготным наймом жилья, но это тоже будет не всем интересно. Самое интересное предложение - это универсальное пособие на каждого ребенка в многодетной семье до достижения возраста 17 лет в размере половины прожиточного минимума. Но в целом это очень небольшие деньги, несколько тысяч рублей. При том, что бюджет на содержание ребенка в России составляет от 30 тысяч рублей в месяц. Этот пакет мер не сработает, потому что предлагается абсолютно нищенское пособие, нищенские подачки», - рассказал он.
В связи с этим Зубец призвал ввести пособия для матерей, чтобы компенсировать потерянный доход хотя бы частично.
«Если в семье появляется третий ребенок, женщина теряет возможность ходить на работу, она теряет доход. Поэтому этот доход тоже надо компенсировать, без учета пособий на ребенка. Надо вводить достаточно серьезные пособия для женщины, брать мать на содержание, платить матери зарплату за то, что она многодетной становится. У нас средняя зарплата по стране 86 тысяч рублей. Возможно, эта сумма будет перебором, но пособие должно быть от 40 тысяч рублей. Это пособие просто за то, что семья становится многодетной. Остальные разовые пособия тоже должны быть, но, например, не у всех семей есть ипотечный кредит, чтобы его погашать. Не всем нужно пособие на погашение кредита. Плюс сегодня миллион рублей – это шесть-семь квадратных метров, такие цены у нас. Не более 13-15% населения сегодня могут взять ипотеку, доходов не хватает», - заключил собеседник НСН.
Разовые выплаты за рождение второго и третьего ребенка, которые можно разбить на месячные «зарплаты», станут самой эффективной мерой повышения рождаемости, заявил ранее независимый демограф Алексей Ракша «Радиоточке НСН».
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