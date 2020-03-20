Жительницу Нижнекамска оштрафовали за фейк о закрытии города на карантин

После того, как жительница узнала, что ее сообщение было отправлено другим пользователям на разных чатах, она заявила, что оно ложное. Женщина также пришла на местную телерадикомпанию, чтобы опровергнуть фейковую новость, автором которой стала. Опровержение вышло в телерепортаже.

Жительницу города привлекли к административной ответственности по статье о злоупотреблении свободой массовой информации. Нижнекамский городской суд ее оштрафовал.

Накануне сообщалось, что жительница Амурской области будет привлечена к ответственности за распространение ложной информации о коронавирусе в соцсетях.

