Жительницу Нижнекамска оштрафовали за фейк о закрытии города на карантин
Жительницу Нижнекамска в Татарстане оштрафовали за распространение через мессенджер недостоверных сведений о якобы скором закрытии города на карантин из-за коронавируса COVID-19.
По данным МВД, женщина записала голосовое сообщение в WhatsApp и отправила нескольким своим знакомым. В нем она утверждала, что вскоре Нижнекамск будет закрыт на карантин, передает RT.
После того, как жительница узнала, что ее сообщение было отправлено другим пользователям на разных чатах, она заявила, что оно ложное. Женщина также пришла на местную телерадикомпанию, чтобы опровергнуть фейковую новость, автором которой стала. Опровержение вышло в телерепортаже.
Жительницу города привлекли к административной ответственности по статье о злоупотреблении свободой массовой информации. Нижнекамский городской суд ее оштрафовал.
Накануне сообщалось, что жительница Амурской области будет привлечена к ответственности за распространение ложной информации о коронавирусе в соцсетях.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых
- ЦИК утвердил бюллетени для голосования по Конституции
- Песков: Кремль не обсуждает вопрос закрытия Москвы на карантин
- ФСБ раскрыла ячейку пособников ИГ в трех российских регионах
- Есть вопросы. Дальнобойщики об отмене весового контроля из-за коронавируса