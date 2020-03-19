Шахрин: За фейки о коронавирусе нужно пороть!
Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Владимир Путин не согласен с теми, кто называет его царем
Владимир Путин не согласен с теми, кто называет его царем. Царем можно назвать того, кто сидит, шапку примеряет и смотрится в зеркало, а президент работает каждый день, сказал глава государства рассказал в интервью ТАСС.
Владимир Шахрин: «Ребята, называйте царем меня, я каждый день сижу и примеряю шапку», – призвал Владимир Шахрин слушателей НСН.
Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе
Жительница Приамурья предстанет перед судом из-за того, что распространяла фейковую информацию о числе заразившихся коронавирусом на территории региона. Женщина сообщила, что в городе Свободный есть один больной, тем самым посеяла панику среди местных жителей, уверяют сотрудники ФСБ и полиция.
Владимир Шахрин: «Очень надеюсь, что судья вынесет правильное решение. Пороть нужно бабу», – отмечает музыкант в эфире НСН.
На самоизоляции можно сэкономить половину бюджета
Люди, которые решили самоизолироваться на фоне коронавируса, могут сэкономить до 46 процентов своего бюджета из-за сокращения расходов на транспорт и досуг, подсчитали аналитики.
Владимир Шахрин: «Честно говоря, когда я только прочитал новость, я подумал, что это доказали английские ученые», – говорит он НСН.
Группа Little Big одобрила отмену конкурса «Евровидение»
Группа Little Big одобрила отмену конкурса «Евровидение», где должна была представлять Россию. Музыканты поддержали решение организаторов.
Владимир Шахрин: «Я прям представил себе собрание группы – «Товарищи, голосуем. Как вы относитесь к отмене Евровидения? Кто за?». "Единогласно", еще надо добавить», – комментирует он для НСН.
Шнуров пойдет в депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга
Федеральный политсовет «Партии роста» рекомендовал выдвинуть музыканта Сергея Шнурова на довыборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга.
Владимир Шахрин: «Наконец-то там будет повеселее», – делится он с НСН.
Память Победы
«Память Победы» – это специальный проект НСН, в рамках которого участники «Авторских новостей» рассказывают о своих родственниках-фронтовиках и тружениках тыла, делятся их судьбами. Проект приурочен к 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Владимир Шахрин: «Я хотел бы рассказать, насколько для меня важен этот праздник. Мне кажется, что в нашей огромной многонациональной стране с совершенно разными регионами очень немного вещей, которые связывают нас в единую нацию, которые нас объединяют. Условно говоря, житель Урала, охотник с Алтая, пастух из Дагестана, что нас может объединять? И вместе нас делать жителями одной страны? И я понимаю, что, например, коробка с орденами моего деда, которая у меня лежит, что, скорее всего, такая же есть у пастуха. И эти ордена наших дедов заставляют нас невольно чувствовать себя нацией победителя. И, мне кажется, очень важная вещь», – подытоживает Владимир Шахрин в эксклюзивном интервью НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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