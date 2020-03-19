Шахрин: За фейки о коронавирусе нужно пороть!

Владимир Шахрин: «Я хотел бы рассказать, насколько для меня важен этот праздник. Мне кажется, что в нашей огромной многонациональной стране с совершенно разными регионами очень немного вещей, которые связывают нас в единую нацию, которые нас объединяют. Условно говоря, житель Урала, охотник с Алтая, пастух из Дагестана, что нас может объединять? И вместе нас делать жителями одной страны? И я понимаю, что, например, коробка с орденами моего деда, которая у меня лежит, что, скорее всего, такая же есть у пастуха. И эти ордена наших дедов заставляют нас невольно чувствовать себя нацией победителя. И, мне кажется, очень важная вещь», – подытоживает Владимир Шахрин в эксклюзивном интервью НСН.

