Жительницу Крыма отправили в тюрьму за попытку поджечь автомобиль с буквой «Z»

По данным следствия, в сентябре 2023 года в Стамбуле женщина установила контакт и стала сотрудничать со Службой безопасности Украины. После переезда в Крым она получила от куратора задание найти компоненты для изготовления двух самодельных ручных гранат.

Также Колковой поручили поджечь автомобиль c наклеенным на кузове логотипом «Z». Довести задуманное до конца женщина не успела, так как была задержана.

Колкову признали виновной по статьям «госизмена», «прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности» и «покушение на теракт».

Ранее Октябрьский районный суд в Екатеринбурге на три года отправил в колонию-поселение местного жителя Александра Неустроева, напавшего на ребенка в шапке с символом «Z», сообщает RT.

