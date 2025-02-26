Жительницу Крыма отправили в тюрьму за попытку поджечь автомобиль с буквой «Z»
Жительница Крыма Ольга Колкова получила 15 лет лишения свободы за попытку поджечь автомобиль с буквой «Z». Соответствующее решение принял Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону.
По данным следствия, в сентябре 2023 года в Стамбуле женщина установила контакт и стала сотрудничать со Службой безопасности Украины. После переезда в Крым она получила от куратора задание найти компоненты для изготовления двух самодельных ручных гранат.
Также Колковой поручили поджечь автомобиль c наклеенным на кузове логотипом «Z». Довести задуманное до конца женщина не успела, так как была задержана.
Колкову признали виновной по статьям «госизмена», «прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности» и «покушение на теракт».
Ранее Октябрьский районный суд в Екатеринбурге на три года отправил в колонию-поселение местного жителя Александра Неустроева, напавшего на ребенка в шапке с символом «Z», сообщает RT.
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