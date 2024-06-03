Литва не пустила в Калининградскую область вагон с написанной на нем буквой «Z»
Грузовой вагон следовавшего в Калининградскую область транзитного грузового состава не пустили на территорию Литвы. Об этом сообщает пресс-служба госкомпании «Летувос гележинкеляй».
Уточняется, что инцидент произошёл на железнодорожном КПП в Кене. Вагон въехавшего из Белоруссии состава не пропустили в Литву из-за написанной на нём буквы «Z», которая запрещена в прибалтийской стране.
В сообщении говорится, что в итоге вагон был отцеплен от состава.
Ранее в Казахстане предложили запретить товары с символами «Z», «V» и ЧВК «Вагнер», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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