Литва не пустила в Калининградскую область вагон с написанной на нем буквой «Z»

Грузовой вагон следовавшего в Калининградскую область транзитного грузового состава не пустили на территорию Литвы. Об этом сообщает пресс-служба госкомпании «Летувос гележинкеляй».

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Уточняется, что инцидент произошёл на железнодорожном КПП в Кене. Вагон въехавшего из Белоруссии состава не пропустили в Литву из-за написанной на нём буквы «Z», которая запрещена в прибалтийской стране.

В сообщении говорится, что в итоге вагон был отцеплен от состава.

Ранее в Казахстане предложили запретить товары с символами «Z», «V» и ЧВК «Вагнер», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Калининградская ОбластьПоездЛитва

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