Жительницу Анапы обвинили в убийстве трехмесячного сына
В Анапе предъявили обвинения 20-летней девушке в убийстве трехмесячного сына, сообщают «Известия».
Она с ребенком и родителями проживала в доме на территории садового товарищества «Автомобилист». Когда мать находилась вместе с младенцем дома, она нанесла сыну смертельный удар ножом в грудь. После этого обвиняемая попыталась свести счеты с жизнью.
Родственники вызвали на место экстренные службы. Прибывшие врачи констатировали смерть ребенка. При этом подозреваемая была госпитализирована. Она находится в медицинском учреждении под охраной.
Следствие настаивает на мере пресечения в виде заключения под стражу. В отношении обвиняемой будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.
Ранее в Тверской области нашли пропавшую мать-подростка с ребенком, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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