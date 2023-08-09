Жительницу Анапы обвинили в убийстве трехмесячного сына

Она с ребенком и родителями проживала в доме на территории садового товарищества «Автомобилист». Когда мать находилась вместе с младенцем дома, она нанесла сыну смертельный удар ножом в грудь. После этого обвиняемая попыталась свести счеты с жизнью.

​Родственники вызвали на место экстренные службы. Прибывшие врачи констатировали смерть ребенка. При этом подозреваемая была госпитализирована. Она находится в медицинском учреждении под охраной.

Следствие настаивает на мере пресечения в виде заключения под стражу. В отношении обвиняемой будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

Ранее в Тверской области нашли пропавшую мать-подростка с ребенком, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

